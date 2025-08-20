Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Заварная испанская лепешка с яблоками! Самый лучший рецепт на Яблочный Спас

Альмойшавена с яблоками: испанское чудо на вашей кухне! Эта нежная заварная лепёшка с яблоками и корицей станет вашим секретным оружием для идеального чаепития. Если обычное заварное тесто кажется слишком капризным — альмойшавена вас приятно удивит! Она готовится быстро, из доступных продуктов, а результат впечатляет: хрустящая корочка, воздушная текстура и сочная яблочная начинка с ароматом корицы. Испанцы знают толк в уютной выпечке!

Рецепт:

В кастрюле доведите до кипения 200 мл воды, 100 мл растительного масла без запаха и щепотку соли. Всыпьте 130 г муки, интенсивно помешивая, и проварите 2–3 минуты до образования шарика. Снимите с огня, немного остудите. По одному введите 4 яйца, каждый раз тщательно вымешивая тесто до гладкости. Оно должно стать блестящим и тягучим. Яблоки нарежьте тонкими дольками. Форму смажьте маслом, выложите тесто, сверху разложите яблоки веером. Посыпьте 40 г сахара и 1 ч. л. корицы. Выпекайте 30–35 минут при 180 °C до золотистого цвета. Подавайте тёплой — тает во рту!

