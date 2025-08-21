Яблочное повидло, которое тает во рту! Хит августа — зимой скажете спасибо!

Густое яблочное повидло: вкус августа в каждой ложке! Когда август одаривает нас щедрым урожаем яблок, самое время приготовить это ароматное повидло — густое, бархатистое и до краев наполненное летним солнцем. Оно пахнет детством, бабушкиной кухней и теплом домашнего очага. Это не просто десерт, а настоящая магия в банке: зимой оно станет начинкой для пирогов, основой для соусов или просто вкуснейшим дополнением к утренним тостам. Готовится долго, но результат того стоит — повидло получается настолько концентрированным, что хватит одной ложки, чтобы ощутить весь спектр осенних красок.

Рецепт:

Возьмите 2 кг кисло-сладких яблок (идеально — антоновка или «симиренко»), очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте дольками. Сложите в широкий таз или кастрюлю с толстым дном, добавьте 500 г сахара и 100 мл воды. Варите на медленном огне, помешивая, пока яблоки не разварятся в пюре (около 40 минут). Протрите массу через сито, чтобы избавиться от прожилок. Верните пюре в кастрюлю и уваривайте на самом маленьком огне, постоянно помешивая, пока оно не загустеет и не начнет отставать от дна (еще 1–1,5 часа). Разлейте по стерильным банкам и закатайте. Это терпение, которое окупится сторицей!

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные кабачковые палочки с чесноком в панировке.