Хит на завтрак! Норвежский яблочный пирог! Просто, вкусно и необычно!

Норвежский яблочный пирог: вкус, который покоряет с первого кусочка! Если вы думаете, что уже пробовали все возможные варианты яблочной выпечки, — этот пирог станет приятным открытием. Его секрет в идеальном балансе: хрустящая карамельная корочка, нежное песочное тесто и сочная яблочная начинка с легкой кислинкой. Этот пирог — воплощение скандинавского уюта: простой в приготовлении, но с потрясающим результатом. Идеально к чаю, кофе или просто как сладкий комплимент себе за день!

Рецепт

Размягченное сливочное масло (200 г) взбейте с сахаром (170 г) до пышности. Добавьте по одному яйца, продолжая взбивать. Просеянную муку (160 г) смешайте с разрыхлителем (2 ч. л.), постепенно введите в масляную смесь. Тесто должно получиться мягким и пластичным. Форму смажьте маслом, выложите тесто, разровняйте руками. Яблоки очистите, нарежьте тонкими дольками, выложите поверх теста веером. Посыпьте 2 ст. л. сахара и кусочками холодного сливочного масла (15 г) — это даст ту самую хрустящую корочку. Выпекайте 30–35 минут при 180°C до золотистого цвета. Дайте немного остыть — и наслаждайтесь!

