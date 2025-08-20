Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 августа 2025 в 05:31

Яблочные конвертики из лаваша: хрустящая вкуснятина за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматные конвертики из лаваша с яблоком — это идеальный десерт, где хрустящая корочка сочетается с нежной фруктовой начинкой. Лаваш приобретает золотистый оттенок, а сочные яблоки с корицей дарят максимум вкуса.

Для приготовления возьмите: 2 листа тонкого лаваша, 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла, 1 ст. л. лимонного сока. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром, корицей и лимонным соком, тушите на слабом огне 5 минут до мягкости. Лаваш разрежьте на квадраты, смажьте растопленным маслом. На каждый квадрат выложите 1-2 ст. л. яблочной начинки, заверните конвертиком. Выпекайте 15 минут при 180 °C до румяного цвета.

Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой, — эти конвертики хороши сами по себе или с шариком ванильного мороженого. Всего 20 минут — и хрустящая вкуснятина на вашем столе!

Ранее стало известно, как приготовить ленивые пирожки с яблоком на сковороде: жарятся, как оладьи.

лаваш
рецепты
выпечка
яблоки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 августа
Экс-премьер Украины раскрыл, как беседа с Трампом повлияет на Зеленского
Российские военные обнаружили и уничтожили замаскированные укрытия ВСУ
В Госдуме предложили ввести ежегодный «первосентябрьский капитал»
Уиткофф раскрыл, сколько времени он провел с Путиным
Журналист из США объяснил, зачем завел с Зеленским разговор про одежду
Украина планирует закупить у США рекордное количество оружия
Дачникам дали советы, как бороться с недобросовестными председателями СНТ
Спецпосланник Трампа объяснил, почему встреча на Аляске продлилась три часа
Росавиация ограничила работу в одном аэропорту страны
Семь украинских дронов сбили над российским регионом
Экс-глава МИД Австрии назвала лучшее место для встречи по Украине
Мошенники создали фейковые сайты турагентств к туристическому сезону
Трамп расценил плохие отношения с Путиным как угрозу для США
Транзит нефти по «Дружбе» в Венгрию восстановили
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 августа, время грибков
Названы страны, которые США рассматривают как место для саммита по Украине
Три российских аэропорта перестали отправлять рейсы
Лондон спалился: в украинских ракетах «Фламинго» узнали британское оружие
В Госдепе заявили, что быстро урегулировать конфликт на Украине невозможно
Дальше
Самое популярное
Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.