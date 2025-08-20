Яблочные конвертики из лаваша: хрустящая вкуснятина за 20 минут

Ароматные конвертики из лаваша с яблоком — это идеальный десерт, где хрустящая корочка сочетается с нежной фруктовой начинкой. Лаваш приобретает золотистый оттенок, а сочные яблоки с корицей дарят максимум вкуса.

Для приготовления возьмите: 2 листа тонкого лаваша, 3 яблока, 2 ст. л. сахара, 1 ч. л. корицы, 50 г сливочного масла, 1 ст. л. лимонного сока. Яблоки очистите от кожуры, нарежьте мелкими кубиками, смешайте с сахаром, корицей и лимонным соком, тушите на слабом огне 5 минут до мягкости. Лаваш разрежьте на квадраты, смажьте растопленным маслом. На каждый квадрат выложите 1-2 ст. л. яблочной начинки, заверните конвертиком. Выпекайте 15 минут при 180 °C до румяного цвета.

Подавайте теплыми, посыпав сахарной пудрой, — эти конвертики хороши сами по себе или с шариком ванильного мороженого. Всего 20 минут — и хрустящая вкуснятина на вашем столе!

