Кабачково-сырный закусочный кекс с орехами! Обалденный перекус за 20 минут

Кабачково-сырный кекс с благородной плесенью и орехами. Кто сказал, что кексы должны быть сладкими? Этот необычный закусочный вариант из кабачков с двумя видами сыра и грецкими орехами станет настоящим открытием! Нежная текстура, пикантный вкус с благородными нотками плесени — идеальный вариант для фуршета, пикника или оригинального перекуса.

Вам понадобится: 250 г молодых кабачков (очищенных), 100 г твердого сыра, 30 г сыра с плесенью (дорблю/рокфор), 50 г грецких орехов, 100 г сливочного масла, 100 мл кефира, 2 яйца, 1 ч. л. сахара, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, черный перец.

Приготовление: кабачки натрите на мелкой терке, слегка отожмите. Твердый сыр натрите, сыр с плесенью раскрошите вилкой. Орехи порубите ножом. Размягченное масло взбейте с яйцами, кефиром и сахаром. Добавьте кабачки, оба вида сыра и орехи. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и перцем, постепенно введите в жидкую смесь. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.

Форму для кекса (20 см) смажьте маслом, выложите тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме. Подавайте теплым или холодным с медовой горчицей или томатным джемом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.