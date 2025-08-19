Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 11:40

Кабачково-сырный закусочный кекс с орехами! Обалденный перекус за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кабачково-сырный кекс с благородной плесенью и орехами. Кто сказал, что кексы должны быть сладкими? Этот необычный закусочный вариант из кабачков с двумя видами сыра и грецкими орехами станет настоящим открытием! Нежная текстура, пикантный вкус с благородными нотками плесени — идеальный вариант для фуршета, пикника или оригинального перекуса.

Вам понадобится: 250 г молодых кабачков (очищенных), 100 г твердого сыра, 30 г сыра с плесенью (дорблю/рокфор), 50 г грецких орехов, 100 г сливочного масла, 100 мл кефира, 2 яйца, 1 ч. л. сахара, 150 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, черный перец.

Приготовление: кабачки натрите на мелкой терке, слегка отожмите. Твердый сыр натрите, сыр с плесенью раскрошите вилкой. Орехи порубите ножом. Размягченное масло взбейте с яйцами, кефиром и сахаром. Добавьте кабачки, оба вида сыра и орехи. Муку смешайте с разрыхлителем, солью и перцем, постепенно введите в жидкую смесь. Тесто должно получиться густым, как на оладьи.

Форму для кекса (20 см) смажьте маслом, выложите тесто. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 40–45 минут до золотистой корочки. Дайте немного остыть в форме. Подавайте теплым или холодным с медовой горчицей или томатным джемом.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

кабачки
рецепты
выпечка
кексы
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт рассказал о «тяжелейшем» этапе переговоров по Украине
Академик объяснил, почему собак больше не отправляют на МКС
Глава РФПИ опубликовал фото Трампа во время звонка Путину
В Европе анонсировали новый звонок лидеров стран континента с Трампом
Фестиваль науки и технологий состоится в парке «Острова Мечты»
Лавров обвинил Запад в двойных стандартах из-за Зеленского
«Узнали из новостей»: производитель о попавшем на Аляску мотоцикле
Рэпер ST выступит под симфонический оркестр на фестивале «Культурный город»
Свыше 40 регионов РФ примут участие в форуме-выставке «Земли России»
Директора лагеря обвинили в смерти 10-летней девочки
День государственного флага РФ: история и значение
Психолог назвала способы защиты от деменции
В работе крупного российского банка произошел массовый сбой
Алексей Чумаков перенес сложную операцию, длившуюся пять часов
Стендап-комик Щербаков стал иноагентом в глазах жителей Кузбасса
Биолог раскрыл, насколько для человека опасны пауки-осы
Что известно о встрече Путина и Зеленского: дата, где пройдет, инсайды
Лавров раскрыл главную цель СВО
«Очень сдержанно»: политолог сравнил встречи Трампа с главами РФ и Украины
Альпинист оценил шансы спасения сломавшей ногу россиянки на пике Победы
Дальше
Самое популярное
Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин
Москва

Aвгуcтoвcкий путч: пoчему вoзник ГКЧП и при чем тут Cурoвикин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.