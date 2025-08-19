Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 00:05

Этот творожный пирог заменит вам завтрак и десерт: насыщает на полдня

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот творожный пирог заменит вам завтрак и десерт. Он получается воздушный, с хрустящей корочкой. Пирог насыщает на полдня благодаря белку и медленным углеводам, а витамины из творога способствуют улучшению пищеварения.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога, 3 яйца, 100 г сахара, 100 г манки, 50 г сливочного масла, щепотка ванилина и цедра лимона для аромата. Взбейте яйца с сахаром, добавьте творог, растопленное масло, манку и остальные ингредиенты. Тщательно перемешайте до однородности, вылейте в смазанную форму и выпекайте 40 минут при 180°C до золотистой корочки.

Подавайте теплым или холодным — этот пирог хорош в любом виде и станет полезным завтраком или перекусом! Идеальный баланс сладости и сытности с легкой кислинкой творога.

Ранее стало известно, как приготовить пирог «Дачный» с запеченными баклажанами.

Дарья Иванова
Д. Иванова
