Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Замена сырникам и оладьям

Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Замена сырникам и оладьям

Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Это отличная замена сырникам и оладьям. Идеально подойдёт для завтрака или перекуса. Они получаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи, а готовятся быстро и без дрожжей. Отличное решение, когда хочется чего-то домашнего и вкусного.

Ингредиенты

Творог — 200 г

Кефир — 150 мл

Яйцо — 1 шт.

Мука — 200 г

Сахар — 1 ст. л.

Соль — щепотка

Сода — 0.5 ч. л.

Масло растительное — для жарки

Приготовление

В миске соедините творог, яйцо, кефир, сахар и соль, хорошо перемешайте до однородности. Добавьте соду и просеянную муку, замесите мягкое тесто — оно должно быть слегка липким, но не растекаться. Разделите тесто на части, сформируйте лепёшки толщиной около сантиметра. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте лепёшки на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, мёдом или вареньем — аромат и вкус просто домашние!

Ранее мы готовили готовили обалденный бризоль с фаршем. Завтрак без лишних хлопот.