18 октября 2025 в 06:00

Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Замена сырникам и оладьям

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лепешки из творога получаются самыми вкусными: ждем, когда кефир запузырится от соды, и печем! Это отличная замена сырникам и оладьям. Идеально подойдёт для завтрака или перекуса. Они получаются мягкими внутри и слегка хрустящими снаружи, а готовятся быстро и без дрожжей. Отличное решение, когда хочется чего-то домашнего и вкусного.

Ингредиенты

  • Творог — 200 г
  • Кефир — 150 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Мука — 200 г
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — щепотка
  • Сода — 0.5 ч. л.
  • Масло растительное — для жарки

Приготовление

  1. В миске соедините творог, яйцо, кефир, сахар и соль, хорошо перемешайте до однородности. Добавьте соду и просеянную муку, замесите мягкое тесто — оно должно быть слегка липким, но не растекаться.
  2. Разделите тесто на части, сформируйте лепёшки толщиной около сантиметра. Разогрейте сковороду с небольшим количеством масла и обжаривайте лепёшки на среднем огне с двух сторон до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной, мёдом или вареньем — аромат и вкус просто домашние!

Ранее мы готовили готовили обалденный бризоль с фаршем. Завтрак без лишних хлопот.

