20 ноября 2025 в 11:00

Готовлю запеканку по рецепту СССР: творожная вкуснятина вкуснее, чем в любой кофейне — простой рецепт с манкой

Готовлю запеканку по рецепту СССР: творожная вкуснятина вкуснее, чем в любой кофейне — простой рецепт с манкой. Помните ту самую школьную запеканку, которую готовили в столовой? Сейчас можно вернуть вкус детства и приготовить её дома — быстро, просто и невероятно вкусно. Вам понадобятся: 500 г творога, 100 г сахара, 100 г манки, 50 мл молока, 50 г сливочного масла и 2 яйца.

Сначала растираем творог с сахаром и добавляем молоко, аккуратно перемешивая до однородности. Затем добавляем яйца и манку, снова перемешиваем, чтобы не осталось комочков. Масло достаем из холодильника и оставляем до размягчения. Даем манке набухнуть около 40 минут, после чего добавляем мягкое масло и тщательно смешиваем.

Выкладываем массу в форму и запекаем при 180–200 °C до золотистой корочки. Результат — нежная, ароматная и тающая во рту запеканка, которую легко полюбить с первого кусочка. Даже если в школьной столовой она вам не нравилась, приготовив дома по этому рецепту, вы точно оцените вкус по-новому. Подайте с чашкой чая или кофе — и вот настоящее ностальгическое удовольствие!

Ранее мы готовили ленивый завтрак из лаваша и яиц — хрустящая основа, яичная заливка и начинка по вкусу. Вкусно — и готовить 5 минут.

