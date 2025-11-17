Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 10:14

Превращаю кефир и овсянку в крутые печенюшки — низкокалорийная выпечка для уютного чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Это печенье — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием, но не готов отказываться от домашней выпечки. Хрустящее снаружи и слегка влажное внутри, с насыщенным вкусом овсянки и ореховыми нотками кунжута. Всего 129 килокалорий в порции — можно позволить себе даже на диете.

Готовлю я так: 100 граммов овсяных хлопьев перемалываю в кофемолке до состояния муки. Смешиваю с разрыхлителем и стевией по вкусу. Добавляю 1 яйцо и 50 мл обезжиренного кефира, тщательно вымешиваю тесто. Всыпаю 15 граммов кунжута и еще раз перемешиваю. Формирую небольшие печенья, выкладываю на противень с пергаментом и выпекаю при 180 °C около 15 минут до золотистого цвета. Даю полностью остыть — тогда печенье становится особенно хрустящим. Отлично хранится в герметичной емкости 4–5 дней.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Картофель, томленый в сливочном соусе с курочкой: быстрый рецепт для обеда или ужина — простые продукты и обалденный вкус
Общество
Картофель, томленый в сливочном соусе с курочкой: быстрый рецепт для обеда или ужина — простые продукты и обалденный вкус
Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Общество
Только грудка и сыр — готовлю хрустящие гезлеме. По вкусу как чебуреки, но без тонны масла и жира
Чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии
Общество
Чизкейк из сметаны: бюджетный рецепт, который по вкусу не отличить от классической версии
Как на самом деле правильно — «кушать» или «есть»: в давнем вопросе поставлена точка
Общество
Как на самом деле правильно — «кушать» или «есть»: в давнем вопросе поставлена точка
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
Семья и жизнь
Собрала все секреты идеального салата цезарь с курицей — вкусно и легко
еда
рецепты
печенье
кефир
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка отправили в колонию по террористической статье
Водители пожаловались на дефект автомобиля Lada Vesta
Подростки толпой жестоко избили девочку-инвалида и сняли все на видео
Суд дал Джигану и Самойловой два месяца на примирение
Котик-талисман стал экспонатом музея после спасения женщины на СВО
В Орловской области раскрыли последствия ночной атаки дронов
Звезда «Дома-2» призналась, как шоу повлияло на ее музыкальную карьеру
Женщина осталась без дома и мужа после выигрыша 10 млн рублей в казино
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 17 ноября: где сбои в России
Самый дорогой компьютер Apple останется без поддержки
Стало известно, против каких стран-партнеров РФ Трамп хочет ввести санкции
Рогозин объяснил, о чем говорит обучение генералов ВСУ в академиях США
В российском регионе адвоката вынудили подать в суд на собственного клиента
Погода в Москве в понедельник, 17 ноября: ждать ледяной дождь и гололедицу?
Потрясающий кролик в духовке с имбирем: вегетарианцам рецепт не открывать
Самойлова пришла на заседание по делу о разводе с улыбкой на лице
В Казахстане объявили о вознаграждении за информацию о блогере Mellstroy
Юрист предупредил о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете
Мужчина и пятилетний ребенок стали жертвами крупного пожара под Брянском
Киберполиция рассказала, как удалить личные данные из Интернета
Дальше
Самое популярное
Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки
Общество

Буду готовить на Новый год за 10 минут: закусочный рулет из трех ингредиентов — организуем праздничный стол без мороки

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки
Общество

Мясо по-французски, давай до свидания. Вместо него — обалденная скандинавская запеканка. Нужны картошка, сыр и сливки

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.