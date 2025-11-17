Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Порноактриса обезглавила отца пасынка, за которого вышла замуж

В США судят порноактрису, которая отрубила голову экс-супругу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В Лас-Вегасе суд признал 47-летнюю порноактрису Девину Майклс виновной в убийстве бывшего супруга, передает New York Post. Она ударила 46-летнего Джонатана Уиллетта предметом, похожим на подсвечник, во время массажа. После этого мужчина перестал двигаться.

Поняв, что бывший муж мертв, Майклс отсекла ему голову и поместила ее в корзину для белья. Затем она направилась домой, где выбросила голову в уличный мусорный бак. Дома окровавленное тело обнаружила мать Уиллетта, после чего сообщила об этом в полицию.

По данным издания, голову погибшего и инструменты, которые использовались для расчленения тела, так и не удалось найти. Майклс рассталась с Уиллеттом незадолго до инцидента и вышла замуж за его взрослого сына. После задержания женщины адвокаты пытались привлечь к ответственности и его сына, но не смогли найти никаких доказательств его причастности к преступлению.

Майклс может быть приговорена к пожизненному заключению. Сначала она признала свою вину, но затем отказалась от своих слов и заявила о невиновности.

Ранее в Ростове-на-Дону мужчина убил свою бывшую супругу в офисе на Большой Садовой и покончил с собой. Причиной стали личные неприязненные отношения. Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

