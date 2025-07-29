Пирог «Дачный»: доступная вкуснятина с запеченными баклажанами

Пирог «Дачный» с начинкой из овощей — это ароматная выпечка с хрустящей корочкой и нежной начинкой из запеченных баклажанов, помидоров и сыра. Вкус — насыщенный, с дымными нотками печеных овощей, сливочной мягкостью сыра и свежим акцентом зелени.

Для теста смешайте 250 г муки, 125 г мелко нарезанного холодного сливочного масла, 1 яйцо и щепотку соли, замесите, заверните в пленку и охладите 30 минут. Начинка: 2 баклажана разрежьте вдоль, посолите, через 20 минут обсушите, сбрызните маслом и запеките с 2 головками чеснока в фольге при 200 °C до мягкости. Очистите баклажаны от кожицы, мякоть порубите, смешайте с выдавленным чесноком, 200 г тертого сыра, 2 ст. л. оливкового масла и зеленью.

Раскатайте тесто, выложите в форму, распределите начинку, сверху — кружочки помидоров. Выпекайте 40–50 минут при 180 °C до румяности. Подавайте теплым с зеленым чаем — эта доступная вкуснятина идеально подойдет для завтрака или ужина на даче и дома!

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