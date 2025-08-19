Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
19 августа 2025 в 08:28

Хачапури без возни с тестом: готовим сырную бомбу из лаваша за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматное хачапури с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой — это настоящий праздник вкуса! Рассказываем, как приготовить сырную бомбу за 20 минут из лаваша без возни с тестом.

Для этого рецепта вам понадобится: 2 тонких лаваша, 400 г смеси сыров (сулугуни, моцарелла, брынза), 1 яйцо, 100 мл молока, 50 г сливочного масла, щепотка соли. Натрите сыр на крупной терке, смешайте с яйцом и молоком до однородности. Лаваш смажьте растопленным маслом, выложите на противень, распределите сырную начинку, накройте вторым лавашом и снова смажьте маслом. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Подавайте горячим — хрустящий лаваш с текучим сыром покорит любого! Идеальный вариант, когда хочется сочной выпечки без хлопот.

Ранее стало известно, как приготовить сырно-картофельную лепешку: вкуснятина из дешевых продуктов на скорую руку.

хачапури
рецепты
выпечка
сыры
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карту Украины без пяти регионов развернули на встрече Трампа и Зеленского
Суд оштрафовал «Почту России» на 230 млн рублей
Двое мужчин ценой свой жизни бросились на террористов в «Крокусе»
В Европе спустя 30 лет обнародовали документ со словами Путина об Украине
Два пенсионера из Камчатки могут пойти под суд из-за иностранного ВНЖ
«Это безумно»: тайное послание Трампа Макрону попало на видео
Суханкина раскрыла секрет популярности Кадышевой
Зеленский рассказал, в какой момент переговоров Трамп созвонился с Путиным
Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен
Киев требует выплат от России
Отдельным категориям россиян повысят оклады осенью
ФСБ обнародовала документы о подготовке Японией биооружия против СССР
Средняя пенсия по старости в России превысила 25 тысяч рублей
«Необратимый путь»: Рютте высказался о членстве Украины в НАТО
Участок трассы «Колыма» закрыли в Магаданской области
Стал известен победитель турнира категории WTA 1000 в Цинциннати
В Таиланде погиб участник двух сезонов «Битвы экстрасенсов»
ВСУ перебросили подразделения «Айдара» под Сумы
Раскрыто, как террористы из «Крокуса» получили оплату за преступление
Огурцы с кетчупом чили — сладко, остро и очень вкусно
Дальше
Самое популярное
Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса
Общество

Вкуснее запеканки! Рулетики из кабачков с куриным фаршем и сыром за полчаса

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде
Общество

Сажаю в сентябре — и уже весной получаю ковер из цветов: растет везде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.