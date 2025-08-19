Хачапури без возни с тестом: готовим сырную бомбу из лаваша за 20 минут

Ароматное хачапури с хрустящей корочкой и тягучей сырной начинкой — это настоящий праздник вкуса! Рассказываем, как приготовить сырную бомбу за 20 минут из лаваша без возни с тестом.

Для этого рецепта вам понадобится: 2 тонких лаваша, 400 г смеси сыров (сулугуни, моцарелла, брынза), 1 яйцо, 100 мл молока, 50 г сливочного масла, щепотка соли. Натрите сыр на крупной терке, смешайте с яйцом и молоком до однородности. Лаваш смажьте растопленным маслом, выложите на противень, распределите сырную начинку, накройте вторым лавашом и снова смажьте маслом. Выпекайте 15–20 минут при 200 °C до золотистого цвета.

Подавайте горячим — хрустящий лаваш с текучим сыром покорит любого! Идеальный вариант, когда хочется сочной выпечки без хлопот.

