Западные страны демонстрируют доверие к президенту Украины Владимиру Зеленскому, несмотря на систематическое нарушение прав русскоязычного населения страны, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. В интервью телеканалу «Россия 24» он подчеркнул, что международное сообщество игнорирует факт языковой дискриминации Киева.

Если вы сейчас посмотрите ретроспективно, что они говорили по Украине за все эти годы, там ни разу не найдете словосочетание «право человека». Хотя запрет, полный запрет русского языка во всех сферах человеческой деятельности должен был бы, наверное, вызвать возмущение у этих радетелей демократических принципов. Ничего подобного, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что западные политики, обсуждая возможные территориальные уступки или миротворческие операции, фактически доверяют решение этих вопросов Зеленскому. При этом, по словам Лаврова, именно при нем были приняты законы, «истребляющие права русскоязычных» граждан.

Ранее Лавров заявил, что Россия в рамках специальной военной операции на Украине никогда не ставила целью заполучить Крым, Донбасс или Новороссию. По его словам, главной задачей была защита русских людей на этих территориях.