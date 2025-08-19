«Просто удивительно!»: в ГД возмутились словами ЕС о «ворованных РФ детях»

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимается спекуляцией на болезненной для людей теме, заявила NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Парламентарий выразила возмущение высказываниям высокопоставленной европейской чиновницы о якобы «ворованных Россией детях», подчеркнув, что такие обвинения являются частью политической борьбы.

Заявления фон дер Ляйен о «ворованных РФ детях» — это элемент борьбы, попытка ввести в заблуждение или шантажировать нас. Только я не понимаю, каких детей мы воруем? Это просто удивительно! Понятно, что это такая спекуляция на этой теме, к сожалению, очень тонкой и очень задевающей людей, — высказалась Журова.

По ее мнению, слова главы Еврокомиссии — это попытка не только ввести в заблуждение, но и помешать будущим переговорам между Россией и Украиной. Она не исключила, что в ближайшее время эта тема может быть усилена в пропагандистских целях, поэтому от российской стороны нужна активная информационная работа.

[Лидеры ЕС] пытаются сделать все, чтобы переговоры не состоялись, или у них были свои условия, поэтому такими человеческими вещами, обвинениями в воровстве детей, воздействуют на людей, пытаются воздействовать на нас. Мы знаем, как есть на самом деле. Если потребуются какие-то разъяснения, что за дети, откуда, почему, значит, надо будет объяснять в очередной раз, где правда. Я думаю, что сейчас эту тему будут разыгрывать сильно, — резюмировала Журова.

Ранее президент США Дональд Трамп резко прервал антироссийскую речь фон дер Ляйен во время переговоров в Белом доме. В ней она поблагодарила первую леди Соединенных Штатов Меланию Трамп за то, что та спасает «тысячи похищенных детей». Американский лидер напомнил высокопоставленной чиновнице, что обсуждение с европейской стороной сосредоточено лишь на вопросах заключения соглашения.