Создан новый способ для обнаружения рака

Ученые из Университета Уорика разработали новый датчик на основе алмаза, который помогает обнаруживать метастазы рака, передает Physical Review Applied (PRA). Прибор отслеживает движение магнитной жидкости в организме для точного удаления пораженных лимфоузлов во время операций.

Устройство работает на основе NV-центров в алмазах, которые улавливают изменения магнитного поля. Сенсор реагирует на магнитную жидкость с наночастицами оксида железа, вводимую в опухоль. Ведущий автор работы Алекс Ньюман сообщил, что им удалось создать алмазный прибор с головкой всего 10 мм, подходящий для эндоскопии и лапароскопии. Компактность достигается за счет микроскопического алмаза объемом 0,5 мм³ и постоянного магнита на наконечнике зонда.

Врач Стюарт Робертсон, практикующий хирург из больницы Ковентри и Уорика, рассказал, что уже применяет магнитную навигацию в лечении рака молочной железы. По его мнению, этот метод имеет явные преимущества перед традиционными подходами.

Специалисты полагают, что в перспективе сенсор можно будет использовать и при других типах новообразований — в легких, печени, кишечнике и пищеводе.

