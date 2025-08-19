Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Создан новый способ для обнаружения рака

PRA: создан новый датчик на основе алмаза, помогающий отследить метастазы рака

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ученые из Университета Уорика разработали новый датчик на основе алмаза, который помогает обнаруживать метастазы рака, передает Physical Review Applied (PRA). Прибор отслеживает движение магнитной жидкости в организме для точного удаления пораженных лимфоузлов во время операций.

Устройство работает на основе NV-центров в алмазах, которые улавливают изменения магнитного поля. Сенсор реагирует на магнитную жидкость с наночастицами оксида железа, вводимую в опухоль. Ведущий автор работы Алекс Ньюман сообщил, что им удалось создать алмазный прибор с головкой всего 10 мм, подходящий для эндоскопии и лапароскопии. Компактность достигается за счет микроскопического алмаза объемом 0,5 мм³ и постоянного магнита на наконечнике зонда.

Врач Стюарт Робертсон, практикующий хирург из больницы Ковентри и Уорика, рассказал, что уже применяет магнитную навигацию в лечении рака молочной железы. По его мнению, этот метод имеет явные преимущества перед традиционными подходами.

Специалисты полагают, что в перспективе сенсор можно будет использовать и при других типах новообразований — в легких, печени, кишечнике и пищеводе.

Ранее сообщалось, что колумбийские учены разработали инновационную систему доставки онколитических вирусов в опухолевые ткани с помощью генетически модифицированных бактерий. Экспериментальная методика была успешно протестирована на лабораторных мышах и показала преимущества перед традиционными способами.

онкология
ученые
рак
медицина
