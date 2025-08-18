Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
18 августа 2025 в 06:35

Посеяла в августе — весь сад в мини-розочках до октября! Чудо-многолетник!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В моем саду живет настоящее чудо — розовая лапчатка. Каждое утро, выходя в сад, я любуюсь этим скромным, но таким очаровательным созданием. С начала лета и до первых холодов ее кустики буквально тонут в россыпи нежно-розовых цветочков, похожих на крошечные розочки, которые кто-то бережно рассыпал среди зелени.

Это растение — находка для занятых садоводов. Оно совершенно не требует сложного ухода, прекрасно зимует без укрытия и при этом цветет так обильно, что листвы почти не видно! Лапчатка образует аккуратные пушистые кустики высотой 30–40 см, которые идеально смотрятся вдоль дорожек, в бордюрах или на переднем плане цветников.

Секрет ее популярности прост — невероятно долгое цветение. Пока другие растения отдыхают между волнами цветения, лапчатка продолжает радовать глаз. Она прекрасно сочетается с декоративными злаками, лавандой, шалфеем и другими засухоустойчивыми растениями.

Сажайте лапчатку на солнечное место — она любит яркий свет. Почва подойдет любая, главное — без застоя воды. Полив нужен только в сильную засуху. А еще это растение — настоящий магнит для бабочек! Каждое утро я наблюдаю, как они кружат над розовыми цветочками — зрелище завораживающее.

Если хотите добавить в сад нежности и очарования без лишних хлопот, посадите розовую лапчатку. Она станет вашим любимцем, как стала моим!

Ранее сообщалось о многолетнике, который украсит ваш сад цветами-жемчужинками.

многолетники
цветы
садоводы
дачники
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп раскрыл, как Зеленский может «почти немедленно» прекратить конфликт
Напавшие на «Крокус» террористы решили пожарить шашлык перед атакой
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 18 августа: инфографика
Россияне смогут покупать билеты на поезда дальнего следования по биометрии
Закон о тишине в Краснодарском крае: новые правила — 2025
ВСУ за ночь выпустили по России более 20 беспилотников
США раскрыли, какое будущее они подготовили для Украины
Подвал с десятками тел солдат ВСУ обнаружили в донецком поселке
Москвичам рассказали, какой будет погода на этой неделе
У побережья Курил произошло второе за сутки землетрясение
Как сделать идеальное повидло из груш с карамельным вкусом
Названы лидеры в выборах на пост президента Боливии
Над российским регионом сбили украинские беспилотники
Мошенники научились новому способу отъема денег через запись к врачу
12 простых салатов из кабачков на зиму: вкусные и быстрые заготовки
Бегство ВСУ из Красноармейска: успехи ВС РФ к утру 18 августа
Взрывы прогремели в Сумах
«Летчик и штурман — одно целое»: боец рассказал о работе вертолета Ка-52м
ВСУ потеряли минометную позицию в ДНР
В Великобритании рассказали о своих ожидания от встречи Зеленского и Трампа
Дальше
Самое популярное
Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму
Общество

Пряные вяленые помидоры с чесноком — отличная заготовка на зиму

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!
Общество

Растет на глине, песке и даже на бетоне! Многолетник-богатырь моего сада!

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!
Общество

Греческие оладьи из кабачков! Самый вкусный и простой рецепт за 7 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.