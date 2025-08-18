Посеяла в августе — весь сад в мини-розочках до октября! Чудо-многолетник!

В моем саду живет настоящее чудо — розовая лапчатка. Каждое утро, выходя в сад, я любуюсь этим скромным, но таким очаровательным созданием. С начала лета и до первых холодов ее кустики буквально тонут в россыпи нежно-розовых цветочков, похожих на крошечные розочки, которые кто-то бережно рассыпал среди зелени.

Это растение — находка для занятых садоводов. Оно совершенно не требует сложного ухода, прекрасно зимует без укрытия и при этом цветет так обильно, что листвы почти не видно! Лапчатка образует аккуратные пушистые кустики высотой 30–40 см, которые идеально смотрятся вдоль дорожек, в бордюрах или на переднем плане цветников.

Секрет ее популярности прост — невероятно долгое цветение. Пока другие растения отдыхают между волнами цветения, лапчатка продолжает радовать глаз. Она прекрасно сочетается с декоративными злаками, лавандой, шалфеем и другими засухоустойчивыми растениями.

Сажайте лапчатку на солнечное место — она любит яркий свет. Почва подойдет любая, главное — без застоя воды. Полив нужен только в сильную засуху. А еще это растение — настоящий магнит для бабочек! Каждое утро я наблюдаю, как они кружат над розовыми цветочками — зрелище завораживающее.

Если хотите добавить в сад нежности и очарования без лишних хлопот, посадите розовую лапчатку. Она станет вашим любимцем, как стала моим!

