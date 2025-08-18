«Не считаясь с потерями»: ВСУ пытаются выполнить приказ Сырского под Сумами Сырский приказал бросить в бой все ресурсы ВСУ, чтобы вернуть позиции в Юнаковке

Украинское командование в Сумской области бросило в бой все ресурсы, чтобы зайти во фланги российских военнослужащих в Юнаковке, заявил ТАСС источник в силовых структурах. По его словам, руководители оперативно-тактической группы «Сумы» получили задачу от главкома ВСУ Александра Сырского как можно быстрее восстановить утраченные позиции в регионе.

Не считаясь с потерями, противник бросил в бой все имеющиеся ресурсы с целью зайти во фланги группировки «Север» в Юнаковке, — подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что ВСУ активизировались и попытались атаковать позиции ВС РФ сразу у нескольких населенных пунктов. Так, в районе Степового украинские солдаты провели две контратаки силами 225-го отдельного штурмового полка, обе отражены.

В районе Варачино отражены три контратаки штурмовых групп 71-й отдельной егерской бригады. Помимо всего прочего, в районе Алексеевки ВСУ трижды безуспешно пытались атаковать позиции бойцов «Севера», резюмировал источник.

Ранее сообщалось, что в городе Сумы на северо-востоке Украины произошла серия взрывов. Одновременно в Сумской и Черниговской областях объявили воздушную тревогу. На месте происшествия работают сотрудники органов безопасности, подробности и причины взрывов уточняются.