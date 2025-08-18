Секрет гигантских помидоров: сорняки вам в помощь!

Хотите вырастить крупные и вкусные томаты? Размер плодов зависит не только от сорта, но и от правильных подкормок. Вместо дорогих магазинных удобрений предлагаем проверенный народный рецепт из обычных сорняков.

Ингредиенты для мощной подкормки

Крапива двудомная

Подорожник большой

Листья одуванчика

Мать-и-мачеха

Возьмите по 200 г каждого растения. Измельчите травы и залейте 10 литрами воды в ведре. Накройте марлей и настаивайте неделю, ежедневно помешивая.

Как использовать

Готовый настой процедите и разведите водой 1:10. Первую подкормку проведите до 20 августа. Вносите по 1 литру на взрослый куст вечером. Повторите через 10 дней и в начале сентября.

Такой травяной настой содержит комплекс питательных веществ, которые:

усиливают рост растений;

улучшают вкус плодов;

продлевают плодоношение.

Попробуйте этот натуральный способ — и ваши томаты удивят вас размером и урожайностью до самых заморозков!

