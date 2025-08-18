Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Секрет гигантских помидоров: сорняки вам в помощь!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хотите вырастить крупные и вкусные томаты? Размер плодов зависит не только от сорта, но и от правильных подкормок. Вместо дорогих магазинных удобрений предлагаем проверенный народный рецепт из обычных сорняков.

Ингредиенты для мощной подкормки

  • Крапива двудомная
  • Подорожник большой
  • Листья одуванчика
  • Мать-и-мачеха

Возьмите по 200 г каждого растения. Измельчите травы и залейте 10 литрами воды в ведре. Накройте марлей и настаивайте неделю, ежедневно помешивая.

Как использовать

  1. Готовый настой процедите и разведите водой 1:10.
  2. Первую подкормку проведите до 20 августа.
  3. Вносите по 1 литру на взрослый куст вечером.
  4. Повторите через 10 дней и в начале сентября.

Такой травяной настой содержит комплекс питательных веществ, которые:

  • усиливают рост растений;
  • улучшают вкус плодов;
  • продлевают плодоношение.

Попробуйте этот натуральный способ — и ваши томаты удивят вас размером и урожайностью до самых заморозков!

Ранее сообщалось о способе закалки картошки, который обеспечит 100% всхожесть!

помидоры
огороды
советы
дачники
Валерия Мартынович
В. Мартынович
