Секрет гигантских помидоров: сорняки вам в помощь!

Хотите вырастить крупные и вкусные томаты? Размер плодов зависит не только от сорта, но и от правильных подкормок. Вместо дорогих магазинных удобрений предлагаем проверенный народный рецепт из обычных сорняков.
Ингредиенты для мощной подкормки
- Крапива двудомная
- Подорожник большой
- Листья одуванчика
- Мать-и-мачеха
Возьмите по 200 г каждого растения. Измельчите травы и залейте 10 литрами воды в ведре. Накройте марлей и настаивайте неделю, ежедневно помешивая.
Как использовать
- Готовый настой процедите и разведите водой 1:10.
- Первую подкормку проведите до 20 августа.
- Вносите по 1 литру на взрослый куст вечером.
- Повторите через 10 дней и в начале сентября.
Такой травяной настой содержит комплекс питательных веществ, которые:
- усиливают рост растений;
- улучшают вкус плодов;
- продлевают плодоношение.
Попробуйте этот натуральный способ — и ваши томаты удивят вас размером и урожайностью до самых заморозков!
