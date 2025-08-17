Сладкие тыквы до 20 кг каждая: подкормки и обрезка для рекордного урожая

В августе — сентябре тыквам нужна особая забота. Рассказываем, чем подкормить и как обрезать кусты для рекордного урожая. Так вы получите сладкие тыквы до 20 кг каждая, с плотной мякотью, которые будут храниться до весны.

Начните с подкормки: разведите 2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды (по 1 л под куст) — это ускорит созревание и улучшит вкус. Через неделю внесите золу (1 стакан на растение) для повышения сахаристости.

Обрезка в этот период критически важна: удалите все боковые побеги без завязей, оставив 3–4 листа после последнего плода. На каждой плети оставьте не более 2–3 тыкв — так все силы пойдут на их рост. Подложите под плоды доски или солому, чтобы предотвратить гниение.

За 3 недели до уборки полностью прекратите полив — это сделает мякоть плотнее и слаще. Не забывайте удалять старые желтеющие листья, чтобы улучшить проветривание и доступ солнца к плодам.

