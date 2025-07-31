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31 июля 2025 в 03:33

Этот полив увеличит урожай малины в 2 раза — будет плодоносить до октября

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот полив увеличит урожай малины в 2 раза, она будет плодоносить до октября, радуя свежими и сладкими ягодами. Рассказываем, сколько кустам нужно воды и чем их подкормить.

Чтобы увеличить урожай малины в августе, начните с обычного полива — кустам нужно 2–3 ведра воды раз в 5 дней, особенно в период созревания ягод. Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата на 10 л воды) — это усилит сахаристость и размер ягод.

Регулярно удаляйте спелые плоды, не допуская их перезревания, — это стимулирует образование новых завязей. Для защиты от вредителей опрыскайте кусты настоем луковой шелухи (100 г на 5 л воды) или раствором йода (5 капель на 10 л воды). Эти простые приемы помогут продлить плодоношение ремонтантных сортов до октября и увеличить урожай в 1,5–2 раза!

Ранее стало известно, как увеличить сладость малины в 2 раза за 2 недели до сбора.

малина
дачи
ягоды
огороды
Дарья Иванова
Д. Иванова
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