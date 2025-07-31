Этот полив увеличит урожай малины в 2 раза — будет плодоносить до октября

Этот полив увеличит урожай малины в 2 раза — будет плодоносить до октября

Этот полив увеличит урожай малины в 2 раза, она будет плодоносить до октября, радуя свежими и сладкими ягодами. Рассказываем, сколько кустам нужно воды и чем их подкормить.

Чтобы увеличить урожай малины в августе, начните с обычного полива — кустам нужно 2–3 ведра воды раз в 5 дней, особенно в период созревания ягод. Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями (1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата на 10 л воды) — это усилит сахаристость и размер ягод.

Регулярно удаляйте спелые плоды, не допуская их перезревания, — это стимулирует образование новых завязей. Для защиты от вредителей опрыскайте кусты настоем луковой шелухи (100 г на 5 л воды) или раствором йода (5 капель на 10 л воды). Эти простые приемы помогут продлить плодоношение ремонтантных сортов до октября и увеличить урожай в 1,5–2 раза!

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