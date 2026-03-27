Море малины без жуков: как только появились листочки на кустиках, сразу лью это удобрение

Чтобы получить море крупной и сладкой малины, нужно не упустить момент, когда на кустах только начинают распускаться первые листочки. В эту фазу, называемую зеленым конусом, закладывается будущий урожай.

Первое, что необходимо сделать, — подкормить малину азотом для активного роста побегов и листьев. Лучше всего использовать аммиачную селитру (20 г на 10 л воды) или мочевину (15–20 г на 10 л). Этого количества хватит на 1 квадратный метр посадок.

Второй важнейший шаг — защита от вредителей, которые просыпаются вместе с малиной. Самый опасный враг — малинный жук, который откладывает личинки в бутоны. Как только появились первые листочки, кусты нужно обработать бордоской жидкостью или однопроцентным раствором медного купороса для профилактики грибковых болезней.

Лейте эти удобрения, как только появились листочки на малине, и ваши кусты буквально будут ломиться от ягод.

