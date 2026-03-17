Посыпьте это по периметру дачи весной — и вредители обойдут участок стороной: от слизней, муравьев, тли и проволочника

Защитить участок от нашествия вредителей можно без химии, если правильно обработать почву ранней весной.

Самый простой и эффективный способ — рассыпать по периметру грядок и всего участка смесь древесной золы, табачной пыли и горчичного порошка. Этот «убойный» коктейль создает невидимый барьер, который не могут преодолеть слизни, муравьи, проволочник, медведка и даже многие летающие насекомые. Зола также раскисляет почву и служит удобрением.

Посыпьте это по периметру дачи весной — и вредители обойдут участок стороной! Другой вариант — использовать молотый острый перец или корицу, запах которых не переносят муравьи и тля. Рассыпать средства нужно в сухую безветренную погоду прямо по влажной земле или даже по тающему снегу, чтобы они успели проникнуть в почву. Важно обновлять защитную полосу после каждого дождя.

Ранее был назван цветок, после посадки которого тля, колорадский жук и муравьи сбегают с огорода.

Из кухни несу этих помощников в огород: сахар, кефир и мед — как использовать на участке
Идеальные бутоны, как в магазине: сорта роз с крупными махровыми цветками для российского климата
В мае скажете мне спасибо: топ-3 скороспелых культур для посадки ранней весной
Никаких болезней и опрыскиваний: цветок, к которому не подойдут тля, муравьи и белокрылка
Бордоская жидкость своими руками: как приготовить и не сжечь сад
Дарья Иванова
Д. Иванова
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

