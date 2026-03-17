Посыпьте это по периметру дачи весной — и вредители обойдут участок стороной: от слизней, муравьев, тли и проволочника

Защитить участок от нашествия вредителей можно без химии, если правильно обработать почву ранней весной.

Самый простой и эффективный способ — рассыпать по периметру грядок и всего участка смесь древесной золы, табачной пыли и горчичного порошка. Этот «убойный» коктейль создает невидимый барьер, который не могут преодолеть слизни, муравьи, проволочник, медведка и даже многие летающие насекомые. Зола также раскисляет почву и служит удобрением.

Другой вариант — использовать молотый острый перец или корицу, запах которых не переносят муравьи и тля. Рассыпать средства нужно в сухую безветренную погоду прямо по влажной земле или даже по тающему снегу, чтобы они успели проникнуть в почву. Важно обновлять защитную полосу после каждого дождя.

