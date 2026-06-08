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08 июня 2026 в 04:30

Сажаете в самом безнадежном уголке сада — и он зацветет белыми жемчужинами с июля до октября, поливать раз в месяц

Фото: D-NEWS.ru
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Анафалис жемчужный — это многолетнее травянистое растение, которое привносит в сад холодное серебристое сияние и долгоцветущие белые жемчужины.

Цветет анафалис с июля по сентябрь (а иногда и до октября), образуя щитковидные соцветия из многочисленных мелких белых корзинок с золотистой серединкой. Он засухоустойчив, выдерживает морозы и растет на самых бедных, даже песчаных почвах.

Сажать анафалис лучше всего на солнечном месте или в легкой полутени, почва подойдет любая, кроме сырой и кислой. Идеальны песчаные и каменистые участки, альпийские горки и сухие цветники. Время посадки — май или начало осени (сентябрь).

После посадки уход минимален: полив нужен только в сильную засуху. В подкормках растение практически не нуждается — достаточно при посадке внести компост. Чтобы предотвратить неконтролируемое разрастание корневищ (они удлиняются на 30 см в год!), при посадке ограничьте пространство шифером, металлом или пластиком.

Анафалис не болеет, вредители его не трогают, а зимует без укрытия под снегом, нужно лишь осенью срезать стебли у самой земли.

Ранее были названы компактные многолетники: растут кустиками до 50 см, не расползаются по участку.

Проверено редакцией
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