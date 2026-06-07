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07 июня 2026 в 12:00

Не цветы, а бабочки: махровые «георгины» в оттенках от лавандового до сиреневого трепещут на ветру до осени

Фото: D-NEWS.ru
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Эта цинния с поэтичным названием «лавандовые грезы» — один из самых красивых и надежных сортов для вашего цветника. Своим названием она обязана уникальной окраске: ее крупные, густомахровые соцветия, напоминающие пышные георгины, действительно переливаются мягкими оттенками розово-лавандового, создавая ощущение невесомой, воздушной дымки.

Это мощное, ветвистое от основания растение с толстыми и крепкими цветоносами достигает высоты 70–90 см. Диаметр самих «георгинов» составляет внушительные 8–10 см, они могут быть как полумахровыми, так и полностью махровыми. Цинния «лавандовые грезы» цветет очень обильно и продолжительно — с середины лета до первых серьезных заморозков.

Цинния абсолютно не требовательна и идеально подходит даже для начинающих садоводов. Она засухоустойчива, любит солнечные места и плодородную почву. Чтобы цветение было непрерывным, достаточно регулярно срезать увядающие соцветия. Выращивают ее рассадным способом или прямым посевом в грунт.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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