05 апреля 2026 в 06:40

Забудьте о магазинных топингах. Этот густой малиновый соус превратит в шедевр даже полуфабрикатные вареники

Фото: D-NEWS.ru
Не нужно ждать лета. Даже замороженная малина в этом рецепте раскрывается полностью, превращаясь в яркий сбалансированный соус с приятной кислинкой. Идеальная находка для утренней овсянки, вареников или панкейков.

Что понадобится

Малина (свежая или замороженная) — 200 г, сахар — 50–70 г, сок лимона — 1 ст. л., кукурузный крахмал — 1 ч. л., вода — 2 ст. л.

Как готовлю

В сотейник выложите малину, добавьте сахар и лимонный сок. На среднем огне доведите смесь до кипения, чтобы ягоды пустили сок, а сахар растворился.

В отдельной емкости тщательно размешайте крахмал с холодной водой до однородности. Убавьте огонь под сотейником до минимума и, активно помешивая ягодную массу, тонкой струйкой влейте крахмальную смесь.

Продолжая помешивать, проварите соус 2–3 минуты до загустения. Снимите с огня и для получения гладкой текстуры протрите массу через сито, продавливая ягоды ложкой или лопаткой. Готовый соус можно подавать теплым или охлажденным.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
еда
рецепты
соусы
малина
Дмитрий Демичев
