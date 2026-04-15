15 апреля 2026 в 22:10

Цветок для занятых дачников: ему не нужны частые подкормки и обильные поливы

Эригерон, или мелколепестник, — это многолетник, который должен быть на каждой даче, ведь он сочетает в себе скромное очарование полевых ромашек и феноменальную выносливость.

Эригерон практически не болеет, вредители обходят его стороной, а суровые зимы он переносит без укрытия. Это идеальное растение для занятых дачников: ему не нужны частые подкормки и обильные поливы, он довольствуется тем, что дает природа.

Более того, этот цветок обладает уникальной способностью цвести дважды за сезон: сначала в начале лета, а после легкой обрезки отцветших побегов — повторно осенью.

Размножается он проще простого: достаточно раз в 3–4 года поделить разросшийся куст, чтобы подарить новую жизнь растению и украсить им соседние клумбы. Это живучее, нетребовательное и невероятно нежное растение.

Ранее были названы цветы для нетерпеливых — без рассады зацветут через месяц и будут радовать все лето.

Читайте также
Мать-садистка и брат-растлитель: сестра штурмовика ВСУ рассказала правду
Что делать, если попал под овербукинг: компенсация, можно ли подать в суд
Никаких танцев с бубнами: посадил раз — любуешься до старости золотыми огоньками в саду
Бросьте семена в апреле — и все лето будете любоваться каскадом нежных абрикосовых цветов. Многолетник — находка для сада
Как выбрать рассаду в садовом центре: 5 признаков качественных растений
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
