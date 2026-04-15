Цветок для занятых дачников: ему не нужны частые подкормки и обильные поливы

Цветок для занятых дачников: ему не нужны частые подкормки и обильные поливы

Эригерон, или мелколепестник, — это многолетник, который должен быть на каждой даче, ведь он сочетает в себе скромное очарование полевых ромашек и феноменальную выносливость.

Эригерон практически не болеет, вредители обходят его стороной, а суровые зимы он переносит без укрытия. Это идеальное растение для занятых дачников: ему не нужны частые подкормки и обильные поливы, он довольствуется тем, что дает природа.

Более того, этот цветок обладает уникальной способностью цвести дважды за сезон: сначала в начале лета, а после легкой обрезки отцветших побегов — повторно осенью.

Размножается он проще простого: достаточно раз в 3–4 года поделить разросшийся куст, чтобы подарить новую жизнь растению и украсить им соседние клумбы. Это живучее, нетребовательное и невероятно нежное растение.

