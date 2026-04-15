Никаких танцев с бубнами: посадил раз — любуешься до старости золотыми огоньками в саду

Адонис — это не просто цветок, а настоящий золотой огонек в вашем саду, который способен заставить застыть от восторга даже самых искушенных соседей.

В отличие от привычных тюльпанов и нарциссов, этот многолетник из семейства лютиковых распускается одним из первых, едва сойдет снег, и горит ярко-желтыми или огненно-красными бутонами, похожими на маленькие солнца.

Его главная ценность — абсолютная неприхотливость и невероятная долговечность: никаких танцев с бубнами! Адонис может расти на одном месте десятилетиями, не требуя пересадок и не доставляя хлопот с делением куста. Ему не страшны капризы погоды: он холодостоек, устойчив к засухе и при этом прекрасно мирится с полутенью.

Однако стоит помнить, что это растение — долгожитель: саженцы зацветают лишь на 4–6 год, зато потом радуют вас и ваших внуков.

