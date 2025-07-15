Малина как с юга: как увеличить сладость ягод в 2 раза за 2 недели до сбора

Малина как с юга: как увеличить сладость ягод в 2 раза за 2 недели до сбора

Ваша малина будет как с юга — крупной, ароматной и с медовым вкусом. Рассказываем, как увеличить сладость ягод в два раза за две недели до сбора урожая.

Начните с обильного полива — 2–3 ведра воды на куст раз в неделю, но без переувлажнения, иначе ягоды станут водянистыми. Подкормите растения калийно-фосфорными удобрениями (2 ст. л. суперфосфата и 1 ст. л. сульфата калия на 10 л воды) — это ключ к сахаристости. Замульчируйте почву перепревшим навозом или компостом слоем 5–7 см — это даст питание и сохранит влагу.

Обязательно удаляйте лишнюю поросль, оставляя 5–7 сильных побегов на куст — так все силы пойдут на созревание ягод. В жару притеняйте созревающие кисти агроволокном — прямое солнце «варит» ягоды, уменьшая сахаристость. За две недели до сбора опрыскайте листья раствором борной кислоты (2 г на 10 л воды) — это усилит вкус и аромат.

Собирайте ягоды каждые два дня, не давая им перезревать на кустах — перестоявшая малина теряет сахар. Если заметили мелкие ягоды — срочно подкормите настоем золы (1 литровая банка на 10 л воды).

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