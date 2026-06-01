Горсть под куст малины в июне — крупные ягоды вместо кислой мелочи в июле: для чудо-урожая

Хотите, чтобы малина летом выдала ягоды-гиганты, а не кислую мелочь? В июне у кустов ключевой этап — они цветут и закладывают урожай, и им жизненно необходимы не азот (от него одни листья), а фосфор и калий.

Самый простой и рабочий способ — обычная древесная зола. Рассыпьте стакан золы под каждый куст, аккуратно заделайте в землю и обильно полейте. Калий из золы сделает ягоды сладкими и плотными, а фосфор укрепит корни и завязи.

Важное правило: после любой подкормки обязательно мульчируйте почву соломой или травой — это сохранит влагу и создаст комфортный микроклимат для корней. И помните: свежий навоз в июне под малину нельзя, иначе вместо ягод получите бурную листву. Кинули горсть золы, полили, замульчировали — и вуаля, чудо-урожай и ведра крупной сладкой малины вам обеспечены.

