18 августа 2025 в 09:17

Россиянам рассказали, как легко накопить 2,3 млн рублей за 15 лет

Глава НАПФ Беляков: можно накопить 2,3 млн, вкладывая по 3 тысячи рублей в месяц

За 15 лет при регулярных взносах участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут накопить 2,3 млн рублей, заявил NEWS.ru президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. По его словам, для этого достаточно вносить по 3 тысячи рублей ежемесячно. Это могут позволить себе даже люди с небольшими доходами, добавил он.

Откладывая по 3 тысячи рублей ежемесячно за 10 лет можно накопить 360 тысяч. Государство прибавит к ним еще 360 тысяч. В оставшиеся пять лет участник программы продолжит делать взносы, и если их сумма не изменится, это еще плюс 180 тысяч рублей. И на все эти средства будет начислен дополнительный инвестиционной доход. В итоге люди с небольшими доходами могут накопить около 2,3 млн рублей, — сказал Беляков.

По его словам, регулярность, стабильность и последовательность в своих действиях является залогом успеха на финансовом рынке. ПДС — это массовый продукт, рассчитанный на большинство россиян, добавил Беляков.

Ранее председатель Союза пенсионеров Валерий Рязанский заявил, что россиянам следует самим заниматься накоплениями на старость. По его словам, к пенсионной системе должно подключаться не только государство, но и сами граждане. Участие работодателя в этом процессе также будет полезным. Подобная модель позволит приблизиться к зарубежному опыту пенсионного обеспечения, считает Рязанский.

Наталья Петрова
Н. Петрова
