Подорванный военный пикап в Киеве попал на видео

В Киеве на парковке взорвали военный пикап. Инцидент произошел в столичном жилом массиве Виноградарь, сообщает «Страна.ua».

По предварительной информации, никто не пострадал. В результате удара была повреждена передняя часть пикапа — фары и капот, сообщают СМИ. Также нанесен ущерб двум авто, припаркованным по соседству, добавили в издании.

Ранее в городе Сумы на северо-востоке Украины произошла серия взрывов. Одновременно в Сумской и Черниговской областях была объявлена воздушная тревога. Местных жителей предупредили о возможной угрозе, органы безопасности работали на месте происшествия. Подробности и причины взрывов не приводились. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Также 17 августа мощные взрывы прогремели в Харькове, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, в городе была объявлена воздушная тревога. В Минобороны РФ никак не комментировали данную информацию.