Маринованные лисички на зиму: очень вкусно!

Соберите 1 кг юных лисичек, упругих и ярких. Осторожно очистите их кисточкой от лесного сора — вода лишь смоет аромат! Чтобы избавить от горечи, погрузите грибы на 15 минут в кипящий рассол (1 ст. л. соли / литр), затем резко охладите в ледяной ванне — это секрет хруста. Пока лисички отдыхают, создайте маринад: 500 мл родниковой воды, 1 ст. л. кристаллов соли, 2 ст. л. тростникового сахара доведите до пузырьков. Бросьте в него дары леса: щепу дуба для глубины (1 ч. л.), палочку цейлонской корицы и 3 бутона гвоздики-звездочки. Пусть духи специй пробуждаются 7 минут. Влейте 100 мл яблочного уксуса и сразу же погрузите отдохнувшие лисички. Варите бережно, всего 5 минут, чтобы грибы пропитались, но не потеряли форму. Мгновенно разлейте пылающее содержимое по стерильным банкам, закупорьте крышками. Переверните, укутайте в одеяло. Храните в погребе. Ваше терпение будет вознаграждено через 40 дней.

Ранее мы писали: Экспресс-рецепт невероятно ароматных, хрустящих огурцов по-болгарски