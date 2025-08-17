Вкуснее варенья! Сахарные помидоры в банках на зиму

Сахарные помидоры — это удивительная закуска, где сладость карамельного сиропа сочетается с легкой кислинкой томатов. Мякоть становится полупрозрачной, похожей на мармелад, а кожица сохраняет приятную упругость.

Для приготовления отберите 1 кг мелких плотных помидоров (черри или сливки), проколите кожицу у плодоножки. Приготовьте сироп: 1 л воды, 500 г сахара, 1 ч. л. лимонной кислоты — доведите до кипения. Опустите помидоры в кипящий сироп на 1 минуту, затем разложите по стерильным банкам. Добавьте в каждую банку 1–2 гвоздички и звездочку бадьяна для аромата. Залейте кипящим сиропом, закатайте, переверните до остывания.

Храните в темном месте — через месяц помидоры пропитаются сиропом и станут настоящим деликатесом — вкуснее варенья! Подавайте как самостоятельный десерт или с мороженым — необычный вкус удивит каждого.

