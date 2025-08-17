Переговоры Путина и Трампа на Аляске
И к мясу, и к макарошкам — этот универсальный соус скрасит любое блюдо

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ароматный томатный соус — основа многих вкусных блюд — от пасты до пиццы. Этот универсальный рецепт позволяет получить насыщенный вкус с идеальным балансом кислоты и сладости всего за несколько простых шагов.

Для приготовления обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу и 2–3 измельченных зубчика чеснока до мягкости. Добавьте 500 г перетертых томатов (или 400 г свежих помидоров с 2–3 ст. л. томатной пасты). Всыпьте специи: 2/3 ст. л. сахара, 1 ч. л. соли, 1 ст. л. паприки и 1/2 ч. л. черного перца. Тушите на медленном огне 10–15 минут, в конце добавьте 20 г свежего базилика.

Готовый соус можно использовать сразу или хранить в холодильнике до 5 дней. Он идеально подходит для пасты, пиццы, мяса или как основа для супов. Попробуйте — и вы больше не захотите покупать магазинные аналоги!

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

еда
рецепты
соусы
томаты
помидоры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
