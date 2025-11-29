Посадка томатов в ноябре: маленькие хитрости для большого урожая

Ноябрь — идеальное время для посадки томатов, чтобы получить здоровую и крепкую рассаду к весне. Многие огородники считают этот способ настоящей находкой, ведь он позволяет сэкономить время в горячий весенний период и гарантирует дружные всходы. Такой подход обеспечивает растениям естественную закалку.

Для успешной посадки используйте небольшие индивидуальные контейнеры или общие пластиковые ящики. Наполните их легким, воздухопроницаемым грунтом. Семена расположите на поверхности, слегка вдавите и присыпьте тонким слоем земли.

После посева аккуратно увлажните почву из пульверизатора. Емкости накройте пленкой или стеклом и поставьте в теплое место для прорастания. После появления первых всходов снимите укрытие и перенесите рассаду на светлый подоконник. Соблюдение этих несложных правил позволит вам вырастить сильную рассаду для будущего богатого урожая.

