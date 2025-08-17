Салат «Татарская песня» на зиму! Суперская простая закуска с кабачками!

Салат «Татарская песня» на зиму! Суперская простая закуска с кабачками! Этот ароматный салат с ярким вкусом станет идеальным дополнением к зимнему столу. Сочетание нежных кабачков, сладкого перца и острой нотки создает неповторимый вкусовой букет.

Ингредиенты

Кабачки — 2 кг

Красный сладкий перец — 1 шт.

Острый перец — 2 шт.

Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.

Лук — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Чеснок — 5–6 зубчиков

Томатная паста — 70 г

Сахар — 1 стакан

Растительное масло — 1 стакан

Соль — 50 г

Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

Кабачки нарезать брусочками длиной 5–6 см. Яблоко, перцы, лук, морковь и чеснок очистить и измельчить в мясорубке или в блендере. Смешать с кабачками, добавить соль, сахар, масло, уксус и томатную пасту. Поставить смесь на огонь, довести до кипения и варить около 1 часа на умеренном огне до мягкости кабачков. Разложить горячую массу по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх дном до остывания.

Приятного аппетита!

