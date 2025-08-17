Переговоры Путина и Трампа на Аляске
17 августа 2025 в 13:00

Салат «Татарская песня» на зиму! Суперская простая закуска с кабачками!

Салат «Татарская песня» на зиму! Суперская простая закуска с кабачками! Этот ароматный салат с ярким вкусом станет идеальным дополнением к зимнему столу. Сочетание нежных кабачков, сладкого перца и острой нотки создает неповторимый вкусовой букет.

Ингредиенты

  • Кабачки — 2 кг
  • Красный сладкий перец — 1 шт.
  • Острый перец — 2 шт.
  • Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
  • Лук — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Чеснок — 5–6 зубчиков
  • Томатная паста — 70 г
  • Сахар — 1 стакан
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Соль — 50 г
  • Уксус 9% — 100 мл

Приготовление

  1. Кабачки нарезать брусочками длиной 5–6 см. Яблоко, перцы, лук, морковь и чеснок очистить и измельчить в мясорубке или в блендере. Смешать с кабачками, добавить соль, сахар, масло, уксус и томатную пасту.
  2. Поставить смесь на огонь, довести до кипения и варить около 1 часа на умеренном огне до мягкости кабачков. Разложить горячую массу по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх дном до остывания.

Приятного аппетита!

