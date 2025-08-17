Салат «Татарская песня» на зиму! Суперская простая закуска с кабачками! Этот ароматный салат с ярким вкусом станет идеальным дополнением к зимнему столу. Сочетание нежных кабачков, сладкого перца и острой нотки создает неповторимый вкусовой букет.
Ингредиенты
- Кабачки — 2 кг
- Красный сладкий перец — 1 шт.
- Острый перец — 2 шт.
- Кисло-сладкое яблоко — 1 шт.
- Лук — 1 шт.
- Морковь — 1 шт.
- Чеснок — 5–6 зубчиков
- Томатная паста — 70 г
- Сахар — 1 стакан
- Растительное масло — 1 стакан
- Соль — 50 г
- Уксус 9% — 100 мл
Приготовление
- Кабачки нарезать брусочками длиной 5–6 см. Яблоко, перцы, лук, морковь и чеснок очистить и измельчить в мясорубке или в блендере. Смешать с кабачками, добавить соль, сахар, масло, уксус и томатную пасту.
- Поставить смесь на огонь, довести до кипения и варить около 1 часа на умеренном огне до мягкости кабачков. Разложить горячую массу по стерилизованным банкам, закатать, перевернуть вверх дном до остывания.
Приятного аппетита!
