17 августа 2025 в 15:23

Зеленский провел переговоры с фон дер Ляйен в Брюсселе

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Ansgar Haase/dpa/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Брюссель, сообщает портал «Страна.ua». По имеющейся информации, он уже провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Сегодня, 17 августа, украинский лидер примет участие в заседании так называемой «коалиции желающих», говорится в сообщении. На следующий же день он вместе с рядом европейских лидеров отправится в Вашингтон на переговоры с американским лидером Дональдом Трампом.

Ранее глава Еврокомиссии заявила, что намерена присутствовать на встрече президента США и украинского лидера, которая запланирована на 18 августа в Вашингтоне. По ее словам, решение об участии принято по просьбе самого Зеленского.

Кроме того, стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте может отправиться в США 18 августа, чтобы поддержать Зеленского во время его переговоров с главой США. Европейские лидеры опасаются, что встреча повторит напряженный сценарий февраля, когда в Овальном кабинете Трамп фактически «выгнал» украинского президента.

