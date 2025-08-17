Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 14:32

Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: kremlin.ru/Сергей Бобылёв/ РИА Новости

Саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший на Аляске, имеет решающее значение для будущего не только Европы, но и всего человечества, такое мнение в обращении к нации высказал лидер Сербии Александр Вучич. Он поприветствовал встречу политиков, состоявшуюся в Анкоридже, передает РИА Новости.

Сербия считает, что эти разговоры имеют решающее значение для будущего человечества, конечно, будущего Европы и исключительное значение для будущего Сербии, — сказал Вучич.

Он назвал урегулирование конфликта на Украине «величайшим интересом» всех людей на планете. По словам Вучича, в особенности это важно для самой Сербии. Он убежден, что вместе с установлением мира спадет давление на Сербию и ее жителей.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон присоединится к переговорам с Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Они состоятся 18 августа в Вашингтоне. Решение Макрона обусловлено стремлением Парижа сыграть активную роль в обсуждении вопросов, связанных с урегулированием конфликта.

Сербия
Александр Вучич
Аляска
переговоры
Украина
Дональд Трамп
Владимир Путин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британская ведущая возмутилась льготам беженцев и покинула эфир
Политолог ответил, почему Зеленский может оказаться в тюрьме Гуантанамо
Эпичная поездка дальнобойщика на полыхающем грузовике попала на видео
Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России
Путин и Лукашенко поговорили после исторических событий
Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году
Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина
Юрист объяснил, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото c телефона
Водители выстроились в небывалую очередь у Крымского моста
Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»
Стало известно, кому будут блокировать деньги на сим-карте с 1 сентября
В центре Киева произошла стрельба
Зеленский провел переговоры с фон дер Ляйен в Брюсселе
«Анализируют обстановку»: в Белоруссии заявили о воздушной активности НАТО
В ГД ответили, зачем лидеры ЕС поедут с Зеленским на встречу с Трампом
Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске
Зеленского высмеяли за желание «подержать за руку» фон дер Ляйен на саммите
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии
В Союзе пенсионеров предложили россиянам самим копить на старость
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.