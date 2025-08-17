Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества

Вучич указал на важность саммита Путина и Трампа для всего человечества

Саммит президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа, прошедший на Аляске, имеет решающее значение для будущего не только Европы, но и всего человечества, такое мнение в обращении к нации высказал лидер Сербии Александр Вучич. Он поприветствовал встречу политиков, состоявшуюся в Анкоридже, передает РИА Новости.

Сербия считает, что эти разговоры имеют решающее значение для будущего человечества, конечно, будущего Европы и исключительное значение для будущего Сербии, — сказал Вучич.

Он назвал урегулирование конфликта на Украине «величайшим интересом» всех людей на планете. По словам Вучича, в особенности это важно для самой Сербии. Он убежден, что вместе с установлением мира спадет давление на Сербию и ее жителей.

Ранее появилась информация, что президент Франции Эммануэль Макрон присоединится к переговорам с Трампом и лидером Украины Владимиром Зеленским. Они состоятся 18 августа в Вашингтоне. Решение Макрона обусловлено стремлением Парижа сыграть активную роль в обсуждении вопросов, связанных с урегулированием конфликта.