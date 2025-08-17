Знаменитый рэпер прокатился верхом на охраннике и отхлестал его по щекам SHOT: рэпер Akon побил охранника на концерте в Сочи

Американский рэпер Akon избил охранника на концерте в Сочи, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, во время выступления артист запрыгнул на плечи Искандеру Черкесову, который работал секьюрити перед самой сценой. Затем музыкант несколько раз ударил мужчину по голове и щекам, после чего проехался на его плечах по залу и продолжил исполнять трек.

Сам Черкесов заверил, что не хотел срывать концерт Akon, поэтому не стал скидывать его в толпу. Также охранник признался, что решил не подставлять своего босса и одного из организаторов концерта, который ему «как брат». Он призвал пользователей Сети, возмутившихся поведением рэпера, быть добрее и расценивать каждый поступок «с разных сторон».

Ранее Akon объявил о планах организовать масштабный тур по российским городам, включая Сибирь. Артист отметил, что после успешных выступлений в Сочи и Москве хочет расширить географию своих концертов. Также музыкант выразил мнение, что сибирская публика отличается особой энергетикой и станет отличной аудиторией.

До этого стало известно, что Akon оказался в Сочи во время атаки беспилотников ВСУ. Охрана артиста была проинструктирована и смогла укрыть его в ванной комнате. Оказалось, что рэпер хотел спуститься вниз и быть со своим коллективом.