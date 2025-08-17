Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии Вучич: власти Сербии в ближайшие дни решительно ответят на беспорядки в стране

Власти Сербии в ближайшие три-четыре дня решительно ответят на беспорядки в стране, заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к нации, трансляцию которого вел YouTube-канал его администрации. Он подчеркнул, что ответ государства будет совсем иным по сравнению с тем, что было ранее.

В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия. В течение этих трех-четырех дней вам может показаться, что государство как будто отступило и скрылось, что нас как будто нет, что мы поражены, — отметил Вучич.

Сербский лидер добавил, что скоро граждане увидят всю решимость государства в борьбе с беспорядками. Он указал, что правительство использует все имеющиеся инструменты, чтобы вернуть порядок и мир в Сербию.

Ранее Вучич рассказал, что в Нови-Саде во время протестов был разгромлен офис правящей Сербской прогрессивной партии. Он резко осудил произошедшее, заявив, что разговоры о мирном характере акций — лицемерие. Вучич заявил, что протестующие хотели сжечь людей заживо.