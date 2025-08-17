Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
17 августа 2025 в 15:07

Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии

Вучич: власти Сербии в ближайшие дни решительно ответят на беспорядки в стране

Антиправительственная акция протеста в Белграде Антиправительственная акция протеста в Белграде Фото: Darko Vojinovic/AP/ТАСС

Власти Сербии в ближайшие три-четыре дня решительно ответят на беспорядки в стране, заявил сербский президент Александр Вучич во время обращения к нации, трансляцию которого вел YouTube-канал его администрации. Он подчеркнул, что ответ государства будет совсем иным по сравнению с тем, что было ранее.

В ближайшие три-четыре дня вы увидите наши, возможно, неожиданные решения, а после этого очень решительные действия. В течение этих трех-четырех дней вам может показаться, что государство как будто отступило и скрылось, что нас как будто нет, что мы поражены, — отметил Вучич.

Сербский лидер добавил, что скоро граждане увидят всю решимость государства в борьбе с беспорядками. Он указал, что правительство использует все имеющиеся инструменты, чтобы вернуть порядок и мир в Сербию.

Ранее Вучич рассказал, что в Нови-Саде во время протестов был разгромлен офис правящей Сербской прогрессивной партии. Он резко осудил произошедшее, заявив, что разговоры о мирном характере акций — лицемерие. Вучич заявил, что протестующие хотели сжечь людей заживо.

Европа
Сербия
Александр Вучич
протесты
беспорядки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Британская ведущая возмутилась льготам беженцев и покинула эфир
Политолог ответил, почему Зеленский может оказаться в тюрьме Гуантанамо
Эпичная поездка дальнобойщика на полыхающем грузовике попала на видео
Фон дер Ляйен раскрыла, когда будет готов новый пакет санкций против России
Путин и Лукашенко поговорили после исторических событий
Экономист оценил вероятность дефолта в России в 2025 году
Учительница русского языка на Аляске расплакалась в день визита Путина
Юрист объяснил, законны ли штрафы за нарушения ПДД по фото c телефона
Водители выстроились в небывалую очередь у Крымского моста
Умер известный актер дубляжа из «Лесной братвы» и «Ким Пять-с-плюсом»
Стало известно, кому будут блокировать деньги на сим-карте с 1 сентября
В центре Киева произошла стрельба
Зеленский провел переговоры с фон дер Ляйен в Брюсселе
«Анализируют обстановку»: в Белоруссии заявили о воздушной активности НАТО
В ГД ответили, зачем лидеры ЕС поедут с Зеленским на встречу с Трампом
Лавров и Рубио обменялись шутками о галстуке госсекретаря США на Аляске
Зеленского высмеяли за желание «подержать за руку» фон дер Ляйен на саммите
ВСУ попытались атаковать Смоленскую АЭС
Вучич пообещал решительный ответ на беспорядки в Сербии
В Союзе пенсионеров предложили россиянам самим копить на старость
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.