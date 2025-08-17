Переговоры Путина и Трампа на Аляске
«Анализируют обстановку»: в Белоруссии заявили о воздушной активности НАТО

Начальник авиации Белоруссии Рачков: НАТО увеличило число разведвылетов в сутки

Ситуация вокруг воздушного пространства Белоруссии в связи с действиями стран — участниц НАТО остается сложной, заявил в эфире телекомпании «ВоенТВ» первый заместитель начальника авиации республики Андрей Рачков. По его словам, Североатлантический альянс использует весь арсенал разведывательной авиации.

Отмечаются полеты над их территорией до шести — восьми вылетов в сутки с увеличением до 12, — подчеркнул Рачков.

Он уточнил, что наблюдаются групповые полеты тактической авиации, включая ВВС Польши и других стран Блока, с использованием аэродромов временного базирования в Польше и странах Балтии. Рачков также сообщил о полетах легкомоторной авиации, вертолетов и беспилотников.

Я думаю, они анализируют обстановку, что творится на нашей территории. Они обеспокоены нашим уровнем боевой подготовки, — резюмировал он.

Ранее сообщалось, что с начала года в Белоруссии зафиксировано свыше 300 случаев нарушения воздушной границы с применением летательных аппаратов на южных рубежах. По словам командующего ВВС и войсками ПВО генерал-майора Андрея Лукьяновича, большое количество полетов беспилотников, разведывательных самолетов и тактической авиации также наблюдается на западных рубежах.

