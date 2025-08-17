Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Огурцы в томатной заливке «Молодчики»! Вкусная и простая заготовка на зиму

Огурцы в томатной заливке «Молодчики»! Вкусная и простая заготовка на зиму! Она прекрасно хранится и станет отличным дополнением к зимнему столу. Нежные огурчики в насыщенном томатном соусе с чесноком и перцем получаются в меру острыми, сладковатыми и очень аппетитными. Этот рецепт проверен годами — закуска исчезает из банок мгновенно!

Ингредиенты

  • Помидоры — 2 кг
  • Чеснок — 2 головки
  • Болгарский перец — 300 г
  • Сахар — 150 г
  • Соль — 2 ст. ложки
  • Растительное масло — 1 стакан
  • Огурцы — 3 кг
  • Уксусная эссенция (70%) — 1 ст. ложка

Приготовление

  1. Помидоры, чеснок и болгарский перец пропустить через мясорубку. Полученную массу перелить в кастрюлю, добавить сахар, соль и растительное масло. Довести до кипения и варить 10 минут.
  2. Затем добавить нарезанные кольцами огурцы и готовить ещё 10 минут. Влить уксусную эссенцию, проварить 5 минут и сразу разложить по стерильным банкам. Закатать, перевернуть и укутать до полного остывания. Хрустящие огурчики в пикантной заливке — настоящее зимнее лакомство!

