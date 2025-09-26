Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 сентября 2025 в 18:00

Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития! Блюдо станет идеальным десертом для тех, кто следит за питанием. Всего 99 ккал в 100 граммах, но максимум удовольствия! Яркие слои, аромат корицы и мягкая текстура.

Ингредиенты

  • Творог обезжиренный — 500 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Молоко 1% — 100 мл
  • Тыква — 125 г
  • Крупа манная — 3 ст. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Корица молотая — 1 ч. л.
  • Подсластитель — по вкусу
  • Масло растительное — для формы

Приготовление

  1. Творог, молоко, яйца, подсластитель, манку и разрыхлитель взбейте блендером до гладкой массы. Разделите смесь на две равные части. Тыкву натрите на мелкой терке, отожмите сок, смешайте с корицей и подсластителем. Соедините тыквенную массу с одной половиной творожной смеси. Смажьте форму маслом.
  2. Чередуя, выкладывайте ложками белую и оранжевую массы, создавая мраморный рисунок. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут до легкой румяности. Дайте запеканке полностью остыть в форме — это сделает ее идеальной для нарезки. Подавайте с ягодами или каплей меда.

Ранее мы готовили вкусную запеканку из курицы, картошки и грибов. Готовьте сразу двойную порцию.

творог
тыква
запеканки
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
