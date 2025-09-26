Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития

Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития

Мраморная запеканка из тыквы и творога: осенняя сказка для уютного чаепития! Блюдо станет идеальным десертом для тех, кто следит за питанием. Всего 99 ккал в 100 граммах, но максимум удовольствия! Яркие слои, аромат корицы и мягкая текстура.

Ингредиенты

Творог обезжиренный — 500 г

Яйца — 3 шт.

Молоко 1% — 100 мл

Тыква — 125 г

Крупа манная — 3 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л.

Корица молотая — 1 ч. л.

Подсластитель — по вкусу

Масло растительное — для формы

Приготовление

Творог, молоко, яйца, подсластитель, манку и разрыхлитель взбейте блендером до гладкой массы. Разделите смесь на две равные части. Тыкву натрите на мелкой терке, отожмите сок, смешайте с корицей и подсластителем. Соедините тыквенную массу с одной половиной творожной смеси. Смажьте форму маслом. Чередуя, выкладывайте ложками белую и оранжевую массы, создавая мраморный рисунок. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 45 минут до легкой румяности. Дайте запеканке полностью остыть в форме — это сделает ее идеальной для нарезки. Подавайте с ягодами или каплей меда.

