Салат из свеклы «Тройка» — вкусная заготовка на зиму! Проверенный рецепт

Салат из свеклы «Тройка» — вкусная заготовка на зиму! Простой проверенный рецепт! Этот ароматный свекольный салат станет настоящей палочкой-выручалочкой в ваших зимних запасах! Густой, насыщенный вкус с пикантными нотками чеснока прекрасно дополнит любое мясное блюдо или послужит оригинальной заправкой для борща.

Ингредиенты

Свежие помидоры — 3 кг

Свёкла — 3 кг

Морковь — 1,5 кг

Чеснок — 300 г

Растительное масло — 1,5 стакана (300 мл)

Соль — по вкусу

Сахар — по вкусу

Молотый чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Овощи тщательно моем и очищаем. Помидоры, свёклу и морковь пропускаем через мясорубку с крупной решёткой — так сохранится приятная текстура салата. Полученную массу перекладываем в кастрюлю с толстым дном, добавляем растительное масло и ставим на средний огонь. После закипания убавляем огонь и тушим 2 часа, периодически помешивая, чтобы салат не пригорел. За 30 минут до готовности добавляем соль, сахар и перец по вкусу. В самом конце вводим пропущенный через пресс чеснок — он придаст блюду пикантный аромат. Горячий салат сразу разливаем по стерильным банкам, закатываем металлическими крышками и укутываем одеялом до полного остывания. Хранить такую заготовку лучше в прохладном месте.

