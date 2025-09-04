Салат оливье с селёдкой — невероятно вкусный и простой

Салат оливье с селёдкой — невероятно вкусный и простой

Салат оливье с селёдкой — невероятно вкусный и простой! Свежая интерпретация классического рецепта! Любимый вкус в новом формате с рыбкой. Идеально подходит для праздничного стола или сытного ужина.

Ингредиенты (на 4 порции)

Сельдь слабосолёная — 300 г (филе)

Картофель отварной — 3 шт. (средние)

Яйца варёные — 4 шт.

Огурцы солёные — 3–4 шт.

Горошек — 1 б.

Лук красный — 1/2 шт.

Зелёный лук — 1/2 пучка

Укроп — 1/2 пучка

Майонез — 3–4 ст. л.

Приготовление

Картофель и яйца нарежьте мелкими кубиками. Солёные огурцы нашинкуйте тонкой соломкой, красный лук — полукольцами. Филе сельди освободите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Зелёный лук и укроп мелко порубите. Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице, заправляя майонезом порциями — салат не должен быть слишком влажным. Дайте настояться 15–20 минут перед подачей.

