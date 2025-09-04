Салат оливье с селёдкой — невероятно вкусный и простой! Свежая интерпретация классического рецепта! Любимый вкус в новом формате с рыбкой. Идеально подходит для праздничного стола или сытного ужина.
Ингредиенты (на 4 порции)
- Сельдь слабосолёная — 300 г (филе)
- Картофель отварной — 3 шт. (средние)
- Яйца варёные — 4 шт.
- Огурцы солёные — 3–4 шт.
- Горошек — 1 б.
- Лук красный — 1/2 шт.
- Зелёный лук — 1/2 пучка
- Укроп — 1/2 пучка
- Майонез — 3–4 ст. л.
Приготовление
- Картофель и яйца нарежьте мелкими кубиками. Солёные огурцы нашинкуйте тонкой соломкой, красный лук — полукольцами. Филе сельди освободите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Зелёный лук и укроп мелко порубите.
- Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице, заправляя майонезом порциями — салат не должен быть слишком влажным. Дайте настояться 15–20 минут перед подачей.
Ранее мы готовили салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра чечил и корейской моркови.