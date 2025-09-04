Саммит ШОС — 2025
Салат оливье с селёдкой — невероятно вкусный и простой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат оливье с селёдкой — невероятно вкусный и простой! Свежая интерпретация классического рецепта! Любимый вкус в новом формате с рыбкой. Идеально подходит для праздничного стола или сытного ужина.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • Сельдь слабосолёная — 300 г (филе)
  • Картофель отварной — 3 шт. (средние)
  • Яйца варёные — 4 шт.
  • Огурцы солёные — 3–4 шт.
  • Горошек — 1 б.
  • Лук красный — 1/2 шт.
  • Зелёный лук — 1/2 пучка
  • Укроп — 1/2 пучка
  • Майонез — 3–4 ст. л.

Приготовление

  1. Картофель и яйца нарежьте мелкими кубиками. Солёные огурцы нашинкуйте тонкой соломкой, красный лук — полукольцами. Филе сельди освободите от костей и нарежьте небольшими кусочками. Зелёный лук и укроп мелко порубите.
  2. Все ингредиенты аккуратно смешайте в салатнице, заправляя майонезом порциями — салат не должен быть слишком влажным. Дайте настояться 15–20 минут перед подачей.

Ранее мы готовили салат, который взорвал интернет! Дуэт сыра чечил и корейской моркови.

