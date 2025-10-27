Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
27 октября 2025 в 14:16

Салат для похудения, который зашел всей семье: приготовила на скорую руку из фасоли и курицы — теперь он на всех застольях вместо оливье

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Салат для похудения, который зашел всей семье: приготовила на скорую руку из фасоли и курицы — теперь он на всех застольях вместо оливье. Этот салат — именно то, что нужно! Сочетание красной фасоли, сочной куриной грудки и маринованных огурчиков создает такой гармоничный вкус, что просто невозможно остановиться. А главное — готовится он проще простого!

Для нашего белкового шедевра берем отварную куриную грудку — нарезаем ее небольшими кубиками. Маринованные огурчики или свежие (2–3 штуки) режем такими же кубиками. Красную фасоль (можно взять консервированную) промываем и добавляем к остальным ингредиентам.

Красный лучок, чесночок и свежая зелень (петрушка или кинза) придадут салату пикантности. А заправка из сметаны (или йогурта) с добавлением зернистой горчицы и соевого соуса сделает вкус просто незабываемым! Этот салат — настоящая находка для тех, кто следит за фигурой. Белки из курицы и фасоли насыщают надолго, а вкус настолько хорош, что вы даже не заметите, как худеете!

Ранее мы готовили салат, который улетает со стола быстрее новомодных салатов. Слоеный шпротный салат — железобетонно понравится всем гостям.

