14 декабря 2025 в 10:15

Хватит класть в оливье колбасу! Готовим салат с курицей: еще вкуснее

Оливье с курицей вкуснее классического! Простой рецепт Оливье с курицей вкуснее классического! Простой рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этот вариант оливье особенно нравится тем, кто предпочитает более легкий вкус без колбасы. Курица делает салат нежным и сочным, а проверенная классическая комбинация овощей сохраняет знаменитый вкус. Готовится быстро, а результат всегда стабильно отличный.

Отварите 300 г куриного филе до готовности, остудите и нарежьте мелкими кубиками. Сварите вкрутую 4 яйца за 10 минут, почистите и тоже порежьте. Отварите 3 картофелины и 2 моркови — режьте такими же небольшими кубиками, чтобы салат получился аккуратным.

Добавьте 1 банку консервированного зеленого горошка, всыпьте 2 мелко нарезанных соленых огурца, положите 50 г майонеза и аккуратно перемешайте. При необходимости подсолите и поперчите. Чтобы вкус был насыщенным, оставьте салат в холодильнике минимум на 30 минут.

  • Совет: если хотите более диетический вариант, замените половину майонеза густым йогуртом — вкус останется насыщенным, но салат станет легче.

Нет ни колбасы, ни курицы? Готовим веганский оливье.

Анастасия Фомина
А. Фомина
