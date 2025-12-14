Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:00

Драники — это долго: готовлю картофельную лепешку рести из Швейцарии — вкуснота подается с яйцом и сыром

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Драники — это долго: готовлю картофельную лепешку рести из Швейцарии — вкуснота подается с яйцом и сыром. Хрустящая, золотистая и ароматная — швейцарская Rösti представляет собой большую картофельную лепешку, обжаренную до румяной корочки снаружи и мягкую внутри.

Для приготовления возьмите 600 г картофеля, 2 ст. л. сливочного масла, соль и перец по вкусу, 1 яйцо и 50 г твердого сыра для подачи. Картофель очистите, натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю влагу. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофель плоской лепешкой и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон около 10–12 минут. За 2 минуты до готовности посыпьте тертым сыром, чтобы он слегка расплавился.

Подавайте горячую Rösti с жареным яйцом сверху. Наслаждайтесь хрустящей корочкой и мягкой серединкой — настоящая швейцарская классика!

Ранее мы делились рецептом, с которым и мясо не нужно. Индийское рагу из баклажанов в кисло-сладком соусе.

Проверено редакцией
Читайте также
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Общество
Как засолить сало, чтобы оно таяло во рту — секрет мягкой текстуры и идеального вкуса с обычным сахаром
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Общество
Готовим на завтрак хуэвос ранчэрос — традиционную яичницу мексиканских фермеров: сытный вариант подойдет на обед и ужин
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Общество
Корейский салат, который покоряет вкусом: кисло-сладкая вкуснота с вешенками и морковью
Целый противень мяса с картошкой на праздничный стол: готовим в сырно-чесночной заливке
Общество
Целый противень мяса с картошкой на праздничный стол: готовим в сырно-чесночной заливке
Драники заменила на польские картофельные «парусники»: классические тертые оладьи из картошки с добавлением 1 интересной специи
Общество
Драники заменила на польские картофельные «парусники»: классические тертые оладьи из картошки с добавлением 1 интересной специи
картошка
картофель
драники
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.