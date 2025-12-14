Драники — это долго: готовлю картофельную лепешку рести из Швейцарии — вкуснота подается с яйцом и сыром

Драники — это долго: готовлю картофельную лепешку рести из Швейцарии — вкуснота подается с яйцом и сыром. Хрустящая, золотистая и ароматная — швейцарская Rösti представляет собой большую картофельную лепешку, обжаренную до румяной корочки снаружи и мягкую внутри.

Для приготовления возьмите 600 г картофеля, 2 ст. л. сливочного масла, соль и перец по вкусу, 1 яйцо и 50 г твердого сыра для подачи. Картофель очистите, натрите на крупной терке и слегка отожмите лишнюю влагу. Разогрейте сковороду с маслом, выложите картофель плоской лепешкой и обжаривайте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон около 10–12 минут. За 2 минуты до готовности посыпьте тертым сыром, чтобы он слегка расплавился.

Подавайте горячую Rösti с жареным яйцом сверху. Наслаждайтесь хрустящей корочкой и мягкой серединкой — настоящая швейцарская классика!

Ранее мы делились рецептом, с которым и мясо не нужно. Индийское рагу из баклажанов в кисло-сладком соусе.