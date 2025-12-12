Драники заменила на польские картофельные «парусники»: классические тертые оладьи из картошки с добавлением 1 интересной специи

Драники заменила на польские картофельные «парусники» – классические тёртые оладьи из картошки с добавлением 1 интересной специи. Они хрустящие снаружи и нежные внутри. Парусники подарят настоящее удовольствие от простых ингредиентов. Легко приготовить, вкус идеально сочетается с чесночным соусом, сметаной или мясными блюдами. Идеально для ужина или праздничного стола.

Для теста возьмите 1 кг картофеля, 1 крупную луковицу, 1 яйцо, 2 ст.л. муки, соль, перец и копченой паприки. Картофель очистите и натрите на крупной тёрке, лук мелко нарежьте. Смешайте с яйцом, мукой и специями до однородной массы. На сковороде разогрейте растительное масло. Столовой ложкой выкладывайте тесто, разравнивая в оладьи, и обжаривайте до золотистой корочки с обеих сторон (по 3–4 минуты).

Готовые «парусники» подавайте горячими со сметаной, чесночным соусом или как гарнир к мясу. Наслаждайтесь хрустящей корочкой и нежной серединкой — настоящее польское удовольствие!

