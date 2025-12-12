Все еще жарите картошку в куче рафинированного масла? Попробуйте гратен дофинуа — простая французская запеканка. Сливочный, ароматный и невероятно нежный, он тает во рту и выглядит как ресторанное блюдо. Идеальный вариант для семейного ужина, праздничного стола или гарнира к мясу.

Для этого рецепта понадобятся: 800–900 г картофеля, 300 мл сливок 20–30%, 150 мл молока, 20 г сливочного масла, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец и щепотка мускатного ореха. Картофель очищаем и нарезаем тонкими пластинками — чем тоньше, тем более нежная текстура. Форму натираем чесноком и смазываем маслом. Сливки с молоком, измельчённым чесноком, солью, перцем и мускатным орехом прогреваем до лёгкого кипения, чтобы смесь стала ароматной.

Картофель выкладываем слоями, перекрывая ломтики, и заливаем горячей сливочной смесью. Накрываем фольгой и запекаем при 170–180 °C 40–50 минут, затем снимаем фольгу и запекаем ещё 15 минут до золотистой корочки. В итоге получается нежный, сливочный, ароматный гратен, который станет звездой любого стола.

